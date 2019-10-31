Осужден мародер, обворовавший дома пострадавших от взрывов боеприпасов в Каменке

В городе Ачинск Красноярского края осудили мародера, который обокрал квартиры в поселке Каменка.

В августе 2019 года, когда на военном складе произошла серия взрывов и пожар, местные жители были срочно эвакуированы. Этим и воспользовался 19-летний Егор Клинаев. Он разбивал окна пустых квартир и крал вещи и деньги. Сумма похищенных гаджетов и бытовой техники составила более 80 тысяч рублей.

Теперь мародер на 2,5 года отправится в колонию, сообщает телеканал "Россия 24".