Екатерина. Самозванцы
Live

Новости Общество

Все видео этой рубрики
31 октября 201913:40

Названа точная дата запуска двух первых веток МЦД

Владимир Гердо/ТАСС

Первый и второй московские центральные диаметры будут запущены 21 ноября. Об этом агентству ТАСС рассказала первый замминистра транспорта Подмосковья Анна Кротова.


Московские центральные диаметры – это программа реконструкции сквозных железнодорожных веток, которые проходят через столицу. Первая соединит Лобню и Одинцово, вторая – Нахабино и Подольск.  Всего будет пять МЦД. Запуск следующих двух веток запланирован на 2021 годы, последнюю собираются ввести в строй с 2023 по 2024 годы.

Сейчас

14:00

НАТО потребовала от России "изменить поведение"

13:28

Названа точная дата запуска двух первых веток МЦД

13:13

Путин обеспокоен разрывом между государственным и муниципальным управлением

12:55

Электричка насмерть сбила мужчину на Можайском направлении

11:30

Посольство РФ в Мозамбике удивлено сообщениям о гибели пяти солдат ЧВК "Вагнер"

11:11

КНДР запустила неизвестную ракету в сторону Японского моря

10:20

Ставка по ипотеке в России опустилась до 9,6%

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин обеспокоен разрывом между государственным и муниципальным управлением

Путин обеспокоен разрывом между государственным и муниципальным управлением

36 минут назад
Посол РФ: у КНДР есть сюрпризы, способные испортить настроение США и другим странам

Посол РФ: у КНДР есть сюрпризы, способные испортить настроение США и другим странам

1 час назад
Рогозин: российские экипажи "Союзов" будут урезаны ради американских астронавтов

Рогозин: российские экипажи "Союзов" будут урезаны ради американских астронавтов

1 час назад

Трансляции

Встреча Владимира Путина с общественностью Калининградской области
14:30

Заседание президиума Госсовета
18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
Все трансляции
Пожар в поезде в Пакистане. Кадры с места трагедии

Пожар в поезде в Пакистане. Кадры с места трагедии

4 часа назад
Зеленский устал от негатива и болезненно воспринимает критику

Зеленский устал от негатива и болезненно воспринимает критику

3 часа назад
Названа точная дата запуска двух первых веток МЦД

Названа точная дата запуска двух первых веток МЦД

21 минута назад
В 75-летний юбилей Раиса Рязанова пожелала себе хорошего жениха

В 75-летний юбилей Раиса Рязанова пожелала себе хорошего жениха

18 минут назад
Посольство РФ в Мозамбике удивлено сообщениям о гибели пяти солдат ЧВК "Вагнер"

Посольство РФ в Мозамбике удивлено сообщениям о гибели пяти солдат ЧВК "Вагнер"

2 часа назад
Спектакль в Израиле отыграли без оскандалившейся Вележевой

Спектакль в Израиле отыграли без оскандалившейся Вележевой

2 часа назад
13 звезд, которые продолжают зарабатывать миллионы даже после смерти

13 звезд, которые продолжают зарабатывать миллионы даже после смерти

7 часов назад
Пьяный волгоградец после семейного скандала отрезал головы жене и матери

Пьяный волгоградец после семейного скандала отрезал головы жене и матери

1 час назад
Дисциплинированный и морально устойчивый: в Петербурге показали характеристику КГБ на Путина

Дисциплинированный и морально устойчивый: в Петербурге показали характеристику КГБ на Путина

4 часа назад
Где больше всего подорожают коммунальные услуги

Где больше всего подорожают коммунальные услуги

4 часа назад
Нужна помощь: Марине Ворониной требуется восстановительное лечение

Нужна помощь: Марине Ворониной требуется восстановительное лечение

18 минут назад
Доломитовая шкатулка: что скрывают итальянские Альпы

Доломитовая шкатулка: что скрывают итальянские Альпы

1 час назад
"Екатерина. Самозванцы": смотрите сегодня на канале "Россия 1" заключительную серию саги

"Екатерина. Самозванцы": смотрите сегодня на канале "Россия 1" заключительную серию саги

1 час назад
6
Большой юбилейный концерт Александры Пахмутовой. Смотрите на телеканале "Россия 1"

Большой юбилейный концерт Александры Пахмутовой. Смотрите на телеканале "Россия 1"

29.10.2019 16:12
Помогите Ксюше после аварии вернуться к жизни

Помогите Ксюше после аварии вернуться к жизни

29.10.2019 10:05
Кличко-младший может вернуться на профессиональный ринг ради рекорда

Кличко-младший может вернуться на профессиональный ринг ради рекорда

41 минута назад
Электричка насмерть сбила мужчину на Можайском направлении

Электричка насмерть сбила мужчину на Можайском направлении

53 минуты назад
Маленькая девочка скончалась во время тихого часа в саду

Маленькая девочка скончалась во время тихого часа в саду

1 час назад
Хеллоуин в Москве: призраки на городских улицах

Хеллоуин в Москве: призраки на городских улицах

1 час назад
Москва переименует почти 60 остановок рядом с МЦД

Москва переименует почти 60 остановок рядом с МЦД

1 час назад
У игрока НБА убили вторую сестру за пять лет

У игрока НБА убили вторую сестру за пять лет

1 час назад
Российское кино за рубежом стали хуже смотреть

Российское кино за рубежом стали хуже смотреть

1 час назад
Жительница Волгограда бросила новорожденную дочь на улице после ссоры с сожителем

Жительница Волгограда бросила новорожденную дочь на улице после ссоры с сожителем

2 часа назад
Два теста прогнозируют болезнь Альцгеймера с точностью до 100%

Два теста прогнозируют болезнь Альцгеймера с точностью до 100%

2 часа назад
Электролюминесцентные дисплеи сделали безопасными для кожи человека

Электролюминесцентные дисплеи сделали безопасными для кожи человека

2 часа назад
На Урале освободили из заточения пенсионера, которому соседи залили дверь монтажной пеной

На Урале освободили из заточения пенсионера, которому соседи залили дверь монтажной пеной

2 часа назад
МЭР: переход на 4-дневную рабочую неделю не поддержало ни одно предприятие

МЭР: переход на 4-дневную рабочую неделю не поддержало ни одно предприятие

2 часа назад
Приятная неожиданность: Mercedes везет в Россию нетривиальный кроссовер

Приятная неожиданность: Mercedes везет в Россию нетривиальный кроссовер

3 часа назад
В Москве установилась крымская погода. Там тоже первый снег

В Москве установилась крымская погода. Там тоже первый снег

3 часа назад
Вести.net: Facebook обвинил Россию в попытке вмешательства в политику Африки

Вести.net: Facebook обвинил Россию в попытке вмешательства в политику Африки

3 часа назад
Ставка по ипотеке в России опустилась до 9,6%

Ставка по ипотеке в России опустилась до 9,6%

3 часа назад
В Twitter запретят любую политическую рекламу

В Twitter запретят любую политическую рекламу

3 часа назад
Определено, где в России самые приличные дороги. И где самые неприличные

Определено, где в России самые приличные дороги. И где самые неприличные

4 часа назад
Бренд для нового аксессуара Apple пришлось выкупать в России

Бренд для нового аксессуара Apple пришлось выкупать в России

4 часа назад
Срыв саммита АТЭС и климатического форума: Чили подвели протестующие на улицах

Срыв саммита АТЭС и климатического форума: Чили подвели протестующие на улицах

4 часа назад
Пасть акулы оказалась идеальным домом для нового вида существ

Пасть акулы оказалась идеальным домом для нового вида существ

4 часа назад
Как изменится жизнь россиян с 1 ноября

Как изменится жизнь россиян с 1 ноября

4 часа назад
Транзит газа, строительство АЭС и перспективы нормандского формата: о чем договорились Путин и Орбан

Транзит газа, строительство АЭС и перспективы нормандского формата: о чем договорились Путин и Орбан

4 часа назад
В Приморье наградили парней, спасших девочку от педофила

В Приморье наградили парней, спасших девочку от педофила

4 часа назад
Древний японский замок полностью сгорел

Древний японский замок полностью сгорел

5 часов назад
Неудаляемый вирус грозит Android-смартфонам

Неудаляемый вирус грозит Android-смартфонам

6 часов назад
Стрельба в Торонто: 5 раненых

Стрельба в Торонто: 5 раненых

6 часов назад
Американка выплатила компенсацию неверному супругу десятицентовыми монетками

Американка выплатила компенсацию неверному супругу десятицентовыми монетками

7 часов назад
Конгресс США выступил против участия России в G7

Конгресс США выступил против участия России в G7

8 часов назад
В Москве стартовал фестиваль классической музыки "Зарядье"

В Москве стартовал фестиваль классической музыки "Зарядье"

8 часов назад
Обнародованы новые подробности ликвидации аль-Багдади

Обнародованы новые подробности ликвидации аль-Багдади

12 часов назад
Лучший аккордеонист мира Ришар Гальяно даст концерт в Доме музыки

Лучший аккордеонист мира Ришар Гальяно даст концерт в Доме музыки

28.10.2019 15:48

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку