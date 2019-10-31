Нужна помощь: Марине Ворониной требуется восстановительное лечение

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Сегодня мы рассказываем об одиннадцатилетней Марине Ворониной из Нижнего Новгорода.

У девочки после удаления злокачественной опухоли мозга и длительной химиотерапии возникли тяжелые осложнения. Марина едва двигалась, не реагировала на окружающих, почти ничего не ела, передвигалась в инвалидной коляске. Потребовалось несколько курсов интенсивной реабилитации, чтобы девочка смогла вставать и ходить с поддержкой. Восстановительное лечение необходимо продолжать, но оплачивать его в частном реабилитационном центре мама Марины не в силах.

Из письма Натальи Вилковой, мамы Марины: "Диагноз "медуллобластома" – опухоль в мозжечке – дочке поставили в пять лет. Марину сразу прооперировали, но опухоль не удалось удалить полностью. Для того чтобы устранить ее остатки, дочке пришлось пройти восемь кусов химиотерапии и лучевую терапию. Первый курс химиотерапии прошел сложно: Марина плохо себя чувствовала, почти не ходила, не узнавала родных, ела только фруктовое пюре. Но со временем состояние стабилизировалось, после четвертого курса терапии опухоль полностью ушла. После завершения лечения в течение года дочка не могла ходить сама, я все время возила ее в коляске. Но затем после нескольких курсов реабилитации в Центре восстановительной медицины и реабилитации для детей (Нижний Новгород) и Центре медицинской реабилитации "Экзарта" (Нижний Новгород) понемногу научилась ходить с поддержкой и даже немного самостоятельно, правда довольно шаткой походкой. Тогда лечение нам помог оплатить благотворительный фонд. Сейчас дочка ходит в специализированную школу. Чтобы закрепить результат, необходимо продолжать занятия: врачи уверены, что Марина сможет ходить уверенно. В "Экзарте" для дочки разработан специальный курс реабилитации. Обращаемся к вам за помощью: помогите оплатить восстановительное лечение".

Для спасения Марины Ворониной не хватает 95 807 руб.

Невролог Центра медицинской реабилитации "Экзарта" Екатерина Дьякова (Нижний Новгород): "Марине рекомендованы: комплекс различных техник мануальной терапии, бобат-терапия, проприоцептивная нейромышечная фасилитация, Войта-терапия, методика с биологической обратной связью "Стабилограф", тренажер Гросса, кинезиотейпирование. Данные методики направлены на преодоление последствий болезни, укрепление периферической мускулатуры и глубоких мышц, что приведет к формированию верного динамического двигательного стереотипа и в конечном итоге улучшит качество жизни ребенка".

Стоимость лечения 130 095 руб.

25 683 руб. собрали телезрители ГТРК "Нижний Новгород". 8 605 руб. собрали читатели rusfond.ru.

Не хватает 95 807 руб.

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