Футболисты "Ростова" прогулялись по Москве перед игрой со "Спартаком"

В матче 1/8 финала Кубка России по футболу "Ростов" на поле "Открытие Арены" в Москве сыграет со "Спартаком". Подопечные Валерия Карпина перед игрой с "красно-белыми" прогулялись по столице России.

"Прогулялись по морозной Москве. Исландцы ожидаемо оказались самыми стойкими", – сообщает пресс-служба "Ростова" в социальной сети Twitter.

Прогулялись по морозной Москве ❄



Исландцы ожидаемо оказались самыми стойкими. pic.twitter.com/KU4ReX9YpG — Football Club Rostov (@rostovfc) October 31, 2019

Напомним, матч "Спартак" – "Ростов" состоится в четверг, 31 октября, и начнется в 19:30 по московскому времени. Победитель этого противостояния в четвертьфинале турнира сыграет с ЦСКА, который в 1/8 финала переиграл "Уфу" с минимальным счетом – 1:0.