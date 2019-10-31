Ограблен дом Маркизио. Экс-футболисту "Зенита" и его жене угрожали пистолетами

Дом бывшего хавбека питерского "Зенита" и туринского "Ювентуса" Клаудио Маркизио подвергся вооруженному ограблению. Пятеро бандитов, вооруженных пистолетами и холодным оружием, угрожали самому футболисту и его жене, забрав деньги и драгоценности.

Игрок сообщил о завершении своей карьеры в начале октября, после этого он решил взять небольшой перерыв, чтобы определиться с будущим. В день, когда на его дом напали преступники, Маркизио был дома с женой Робертой, сообщает La Gazzetta dello Sport. Они были вынуждены отдать ценности вооруженным бандитам.

"Они направили оружие нам в лицо, — сказал экс-футболист журналистам после того, ка кподал заявление в полицию. – Это было тяжело, так как раньше я никогда не видел настоящего оружия. Они взяли все, что смогли найти, а затем ушли. Я боялся за себя и за свою жену. Слава богу, детей не было дома, которые были на футболе".