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31 октября 201915:01

Школьница "заказала" бойфренду своего отца и мачеху

mk.ru

В Липецкой области следствие будет ходатайствовать о заключении под стражу 15-летней девушки, которая попросила своего парня убить отца и мачеху. Ее 22-летний бойфренд уже арестован.

История произошла в поселке Солидарность Липецкой области. Ночью 28 октября молодой человек проник в дом, где жила его девушка. Сначала он убил ее мачеху, ударив несколько раз ножом в грудную клетку. На шум прибежал отец девушки. Парень ударил его ножом, поранив при этом и саму девушку. Потом пара вместе сбежала с места преступления.

Мужчина сам вызвал скорую, но помочь его жене врачи уже не смогли – она скончалась. Мужчина был экстренно госпитализирован.

По подозрение в убийстве были задержаны школьница и ее бойфренд. Дело расследуется по статье "покушение на убийство двух лиц".

Подруга семьи рассказала РИА Новости, что у отца с дочерью были проблемы: он не разрешал ей жить вместе с ее парнем, а она из-за этого закатывала истерики. "Женщина убитая порядочная была, просто оказалась не в том месте не в то время", — сказала собеседница.

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