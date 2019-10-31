Хоккеист Николай Лемтюгов отметил Хэллоуин в Англии в маске Путина

Российский нападающий английского хоккейного клуба "Шеффилд Стилерс" Николай Лемтюгов весьма оригинально отметил канун Хэллоуина, который проходил перед матчем его команды с "Манчестер Шторм". Форвард вышел на лед в маске... Владимира Путина.

Большинство игроков двух клубов, которые встречались в рамках Кубка Вызова, нарядились в разные костюмы. Лемтюгов выбрал образ президента своей страны. Об этом он сам сообщил в своем аккаунте в социальной сети Instagram.

Хоккеист сопроводил свое фото подписью: "Желаю всем только положительных эмоций! Спасибо за тёплый приём и помощь в адаптации. Нет войне! Из России с любовью". Стоит также отметить, что матч завершился победой "Шеффилда" со счётом 8:2, а 33-летний Лемтюгов забил три гола.