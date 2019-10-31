В Петербурге три дня спасали застрявшую в вентиляции чилийскую белку

Три дня потребовалось волонтерам питерской службы "Кошкиспас" на то, чтобы найти и вызволить убежавшего дегу. Южноамериканский грызун удрал из клетки, добрался до туалета и юркнул в дыру в стене. Самостоятельно вернуться он уже не смог — провалился в вентиляционную шахту, остановившись на уровне первого этажа.

Хозяйка потратила вечер на то, чтобы выманить чилийскую белку, но все ее старания оказались тщетны. На следующий день она обратилась к специалистам, однако найти беглянку им удалось только спустя сутки, а вот достать — еще через день, когда они с помощь камеры определили ее местоположение и уговорили владелицу квартиры на первом этаже позволить им пробить стену.

Три дня заточения Эдюша перенес стойко и без повреждений, а вот его хозяева так извелись, что едва ли не плакали при встрече.