Полиция Бельгии объявила в розыск Джокера, Фредди Крюгера и Волдеморта

На Хэллоуин — канун католического Дня Всех Святых, который отмечается каждый год 31 октября в США, Канаде и странах Европы, неожиданное сообщение появилось в "Твиттере" бельгийской полиции.

Там "объявили в розыск" таких знаменитых персонажей-злодеев, как Фредди Крюгер, Джокер, Ганнибал Лектер, кукла Чаки, вампир Дракула, лорд Волдеморт и некоторых других.

Объявления сопровождаются их "фотографиями".

Si vous voyez ces fugitifs, c’est normal. Ils veulent certainement des bonbons et vous faire peur. Ils ont été jugés coupables pour le meilleur déguisement d’Halloween.

Par contre pour reconnaître nos fugitifs, mémorisez bien leurs visages sur https://t.co/vQT00rnjF8. #halloween pic.twitter.com/dYhoW3K4ax — Police Fédérale (@policefederale) 31 октября 2019 г.

При этом в сообщении отмечается, что если кто-то 31 октября увидит их, "это нормально". "Они, конечно, хотят конфет и напугать вас. Их признали виновными в лучшем наряде на Хэллоуин", — говорится в твите.

При этом рядом размещена ссылка на список реальных опасных преступников, находящихся в розыске, передает РИА Новости. В данном случае полиция Бельгии всерьез призывает хорошенько запомнить их лица.