Аферист в Ленобласти собирает дань за проезд по трассе Петербург-Москва

В Тосненском районе Ленинградской области полиция ищет неизвестного, который объявил себя "хозяином дороги" и заставил водителя грузовика заплатить за проезд по дороге Петербург-Москва.

Источник в правоохранительных органах сообщил "Интерфаксу", что инцидент произошел 24 октября на 70-м километре трассы М10.

В своем заявлении в полицию 33-летний водитель-экспедитор из Тверской области попросил привлечь к ответственности неизвестного мужчину, который остановил его у деревни Ушаки.

Заявив, что это — "его дорога", и он на ней "хозяин", аферист потребовал у дальнобойщика за дальнейший проезд 20 тысяч рублей.

Для "убедительности" своих слов мужчина показал потерпевшему татуировку на груди в виде воровской звезды, а затем продемонстрировал похожий на пистолет предмет, находившийся у него за поясом.

Водитель отдал "хозяину дороги" 6700 рублей наличными, а затем перевел с банковской карты еще 9400 рублей, рассказал источник.

Потерпевший сообщил, что аферисту примерно 45 лет, он невысокого роста.

По заявлению проводится проверка.