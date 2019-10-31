WTA Finals. Первая ракетка мира Барти вышла в плей-офф

В китайском Шэньчжэне продолжается Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) с призовым фондом 14 млн долларов. В четверг, 31 октября, завершаются матчи в Красной группе. Первой в этом квинтете место в плей-офф турнира обеспечила себе австралийка Эшли Барти.

Первая ракетка мира в решающем матче встречалась с чешкой Петрой Квитовой. Ранее Барти обыграла швейцарку Белинду Бенчич и уступила голландке Кики Бертенс, а Квитова два свои матча проиграла. Австралийка нанесла представительнице Чехии третье поражение – 6:4, 6:2.

В этой группе, напомним, снялась с соревнований из-за травмы японка Наоми Осака, так что вторую путевку в плей-офф в очном матче разыграют заменившая ее Бертенс и чемпионка московского кубка Кремля Бенчич.