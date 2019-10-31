Видео с места событий и ДНК-тест: Пентагон раскрыл подробности уничтожения аль-Багдади

Результаты ДНК-анализа подтверждают, что в ходе американской спецоперации был ликвидирован именно главарь группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади, сообщает Пентагон. Ранее ведомство обнародовало первые кадры и видео операции.

Аль-Багдади был приоритетной целью Центрального командования США — Пентагон впервые проводит что-то подобное. И хотя брифинг продолжался недолго (чуть больше 20 минут), деталей генерал Маккензи раскрыл достаточно много.

"Здесь мы видим объект атаки, убежище, где прятался аль-Багдади. Изолированное убежище в провинции Идлиб на северо-западе Сирии неподалеку от турецкой границы. Это область, где мы обычно не проводим операций, вертолеты летели туда час от нашей базы в Сирии", — сообщает Кеннет Маккензи, руководитель Центрального командования вооруженных сил США.

Затем демонстрируются кадры операции — их немного, всего три ролика. В первом вооруженные люди с земли открывают огонь по вертолетам и уничтожаются ответным огнем. Второй — это начало штурма, видно, как американский спецназ приближается к стенам убежища главаря террористов. В третьем ролике кадры взрыва, который стер здание с лица земли. Как разъяснил генерал, это сделали, чтобы место ликвидации аль-Багдади не стало объектом паломничества. Кадров того, что происходило внутри, или нет, или они засекречены.

"После сбора образцов для формального анализа ДНК останки аль-Багдади были захоронены в море в течение 24 часов после его смерти", — сообщил Кеннет Маккензи, руководитель Центрального командования вооруженных сил США.

В Пентагоне утверждают, что анализ этих образцов уже проведен, причем он якобы с абсолютной точностью подтверждает факт уничтожения аль-Багдади. Как выражаются американские военные, вероятность того, что это останки не аль-Багдади, составляет один к 104 септиллионам (число с 24 нулями).

Но вот что интересно: документов, которые подтвердили бы все эти утверждения, генерал никому не показал. Здесь, видимо, предлагается поверить на слово. Зато Маккензи сообщил подробности о собаке, которая принимала участие в миссии. Сказал, что она последовала за аль-Багдади в подземный туннель, террорист подорвал себя вместе с двумя маленькими детьми, в результате замкнуло кабели, проходившие по потолку помещения, поэтому животное получило удар током.

Этот пес — бельгийская овчарка по кличке Конан — позже невольно стал причиной неловкой ситуации, в которую попал американский президент.

Издание Daily Wire опубликовало такой коллаж: Трамп вешает медаль на грудь псу. Картинку сопроводило просьбой обязательно наградить животное. Трамп поделился фотографией у себя в Twitter, подписав ее "американский герой". Пресса в США, не разобравшись, обвинила Трампа в фальсификации и неуважении к ветеранами. Газета The New York Times нашла того человека, который был на оригинальном снимке. Джеймс Макклауэн, ветеран войны во Вьетнаме, на просьбу прокомментировать ситуацию сообщил, что не видит проблемы.

Daily Wire, из-за которой и началось это обсуждение, опубликовало новый ироничный твит: тот же пес, но уже за трибуной в Белом доме, и подпись — "Интересно, этим The New York Times тоже заинтересуется?"

Сам Дональд Трамп, увидев такой живой интерес к теме, поспешил внести ясность. Написал, что благодарен Daily Wire за очень милый коллаж, и пообещал, что в Белый дом прибудет и "настоящая" версия Конана. Произойдет это на следующей неделе, когда собаку привезут в США с Ближнего Востока.