Строительство "Северного потока-2": бизнес хочет логики

"Решение Дании хорошо для Германии, всей Европы, России и Украины", — заявил в эфире программы "60 минут" исполнительный директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс. Так он прокомментировал разрешение Дании на прокладку "Северного потока-2".

"Германию очень удивляет, почему этот проект настолько политизирован", — сказал он.



"Это бизнес частных компаний. Там нет ни одного цента государственной помощи, исключительно частное финансирование. Давайте отдадим эти вопросы рынку, пусть действует рыночная логика. И для рыночной логики было бы прекрасно, если бы транзит через Украину также бы сохранился, потому что потребление газа в Европе растет", — подчеркнул Михаэль Хармс.

Оценивая ситуацию с антироссийскими санкциями, он сказал, что Германия из-за этого несет самые большие убытки по сравнению с другими членами ЕС и США. "Мы, конечно, выступаем за их скорейшую отмену и работаем, чтобы новых санкций не было".

30 октября Дания, наконец, дала разрешение на прокладку газопровода "Северный поток-2" в своих водах, который построен уже более чем на 80%. Планируемый срок завершения работ — конец 2019 года.

Украина официально выступает против строительства газопровода, поскольку, по мнению Киева, следствием этого может стать полное прекращение транзита российского природного газа через территорию страны, а также потеря для бюджета Украины около 3 млрд долларов ежегодно.

Президент Украины уже прокомментировал решение Дании. "Это вопрос геополитический. Я вам скажу открыто, что это усиливает Россию и ослабляет Европу", — заявил Зеленский.