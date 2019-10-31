Даниил Квят: трасса в Остине – классная во всех отношениях

Российский пилот итальянской команды Toro Rosso Даниил Квят поделился ожиданиями от предстоящего 19-го этапа Формулы-1, который пройдет на американском автодроме в Остине с 1 по 3 ноября.

"Трасса в Остине – классная во всех отношениях, – приводит слова Квята F1News.ru. – У секторов разные характеристики: первый – быстрый с интересным первым поворотом и перепадом высот. Третий сектор довольно извилистый. Непросто найти оптимальные настройки и нужный уровень прижимной силы, ведь на этой трассе всего понемногу".