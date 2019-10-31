Разведение сил: военнослужащие ВСУ уничтожили двоих украинских националистов

Вооруженное столкновение произошло между украинскими силовиками и националистами в Донбассе.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Ринат Айгистов.

Он заявил, что 30 октября на блокпосту в районе Николаевки военнослужащие украинской армии остановили автомобиль "Нива" и при досмотре нашли три автомата "калашникова". Сидевшие в автомобиле националисты отказались сдать оружие и открыли стрельбу по солдатам, ранив одного из них. Ответным огнем двое националистов были уничтожены.

Айгистов отметил, что националисты прибыли в район разведения сторон для эскалации ситуации и между ними и военнослужащими ВСУ начинается открытое противостояние.

29 октября на востоке Украины началось разведение сторон в районе поселка Золотое. Подобная операция может начаться и населенном пункте Петровское, по словам президента Украины Владимира Зеленского 4 ноября, если перемирие в данном районе продержится хотя бы неделю.

ДНР при этом готова обменять 52 украинских военных в обмен на 85 своих граждан. Предыдущий обмен пленными состоялся в 2017 году.