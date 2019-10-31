Тренер "Химок" Куртинайтис: ждем сложного матча с "Црвеной Звездой"

Главный тренер "Химок" Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от предстоящего матча баскетбольной Евролиги против сербской "Црвены Звезды". Встреча состоится в четверг, 31 октября, в Белграде и начнется в 21:00 по московскому времени.

"Матч пройдет в Сербии, где всегда сложно, там всегда хорошая поддержка. Однако мы уважаем соперника и сербские традиции, – заявил Куртинайтис, слова которого приводит пресс-служба "Химок". – У "Црвены Звезды", вероятно, есть ряд проблем, так как недавно сменился тренер, но эта команда со всеми борется до конца, независимо от результата, что показала недавняя игра с "Барселоной".

Ждем сложного матча, но мы к этому готовы. Многое будет зависеть от энергии, так как на двойной неделе неизвестно, в каком виде команды подойдут ко второй игре. За шесть дней нам предстоит провести три матча, первый шаг мы сделали, обыграв "Панатинаикос", сейчас игра с "Црвеной Звездой", после чего не менее тяжелая встреча с УНИКСом". – подытожил Куртинайтис.