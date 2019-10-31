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31 октября 201916:42

Фестивали джаза и рэпа в 2020 году пройдут под девизом "За чистый Коктебель!"

фото: РИА Новости

"За чистый Коктебель!" – такой девиз Недели музыки-2020 в этом в артистическом поселке Крыма объявлен 31 октября, в Международный день Черного моря, оргкомитетом фестивалей Koktebel Jazz Party (KJP) и RAP Koktebel.

Их организаторы отмечают, что KJP, ставший знаковым фестивалем для джазменов Роcсии и мира, а также и смотр неформального искусства RAP Koktebel, который в 2019 году прошел в Коктебеле впервые, станут примером осознанного потребления и устойчивого развития одного из самых красивых мест Крыма.

Наряду с насыщенной артистической программой, Неделя музыки в Коктебеле в августе следующего года предложит своим гостям участие в экологических акциях, а также широкий спектр тематических мастер-классов и лекций.

Во время проведения джазового фестиваля экологические акции в Коктебеле проходили и в предыдущие годы. В частности, волонтеры и журналисты чистили от мусора, который оставляют несознательные отдыхающие, уникальную Тихую бухту.

Основатель KJP, журналист Дмитрий Киселев отмечает, что музыкальные фестивали в Коктебеле давно стали неотъемлемой частью его жизни.

"В том числе их цель – сохранить уникальный природный ландшафт этого заповедного места, изменить жизнь поселка к лучшему, – отмечает он. — Для этого мы делаем все, что в наших силах: фестивали всегда проходят по принципу ноль, экологические акции стали их ежегодной доброй традицией".

"Но, полагаю, настала пора идти дальше – еще шире вовлечь в наше фестивальное движение волонтеров Крыма, туристов, всех неравнодушных. Мы потребуем от региональных властей ускорить строительство очистных сооружений в Коктебеле, ведь федеральные средства выделены. Мечтаем превратить наш любимый Крым в самое чистое место России и Европы", — сказал Дмитрий Киселев.

Неделю музыки в Коктебеле в 2020 году 17 и 18 августа откроют концерты участников RAP Koktebel. Далее, а с 21 по 23 августа музыкальную эстафету примет Koktebel Jazz Party, на котором по традиции выступят как гуру джаза, так и юные таланты.

Кроме того, в коротком "антракте" между фестивалями — 19 и 20 августа — сцены в Коктебеле предложат своим зрителям выступления битмейкеров и диджеев, здесь также пройдет танцевальный хип-хоп батл.

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