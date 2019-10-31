Спортсмены из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии перестанут считаться легионерами в России

Спортсмены из стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) перестанут считаться легионерами в соревнованиях по футболу, баскетболу, волейболу, гандболу, водному поло и хоккею на траве на территории России, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект приказа Минспорта РФ.

"Проект приказа соответствует договору о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации, и направлен на реализацию государственной программы РФ "Развитие физической культуры и спорта", – говорится в пояснительной записке к проекту приказа Минспорта о внесении изменений в проект об утверждении ограничений на участие спортсменов, не имеющих права выступать за сборные команды России в соревнованиях по футболу".

Государствами-членами ЕАЭС являются: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия. Общественное обсуждение проектов завершится 14 ноября.