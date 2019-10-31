Отца, который выкрал дочь у бывшей жены, ищут в Юго-Восточной Азии

В "Прямом эфире" – расследование похищения 7-летней хабаровчанки Вики, которую тайно вывез в Юго-Восточную Азию ее отец. С матерью девочки он уже давно в разводе.

Олеся рассказала, что рассталась с Алексеем Смирновым после измены – он ушел к другой женщине, а когда ушел и от нее, то вдруг захотел активно общаться с дочерью.

По суду он имел на это право три раза в неделю по два часа. 21 августа он взял Вику на прогулку и исчез.

Олеся забила тревогу, обратилась за помощью в том числе и через соцсети, и однажды из Южной Кореи ей прислали видеокадры, на которых была ее дочь.

Обнаружить беглого отца с дочерью, правда, непросто: Алексей хорошо подготовился к поездке по региону, который хорошо знает по бизнесу.

Удалось лишь выяснить, что он с девочкой то и дело переезжал из страны в страну.

В студии всплыли и малоизвестные даже близким факты из его биографии: выяснилось, что у него было три судимости: два условных срока, а в ранней юности он провел пять лет в тюрьме и, чтобы скрыть криминальное прошлое, даже поменял фамилию.

Однако его партнеры по бизнесу и знакомые говорят, что Алексей был надежным, законопослушным, и ему можно было доверять.

Брат Олеси, однако, уверяет, что порой бывший муж его сестры вел себя заторможено и к нему порой приходили люди, которым он передавал из сейфа какие-то свертки, предполагая, что это были наркотики.

Правда ли, что он угрожал бывшей жене и не платил алименты? Зачем ему вдруг понадобилась дочь, которую он раньше не желал знать? Как Алексею удалось вывезти ребенка за границу без согласия матери?

Так ли на самом деле плох отец девочки, как говорят о нем Олеся и ее родные? Где сейчас ищут Вику, и чьи дети тоже стали жертвами похитителей? Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".