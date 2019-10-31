"Прочитал заклинание": убийца мальчика объяснил свой поступок требованием ритуала

На убийство ребенка в детсаду Нарьян-Мара Денис Поздеев пошел после того, как прочел в книге заклинание, дарующее вечную жизнь. Об этом он сам рассказал после задержания.

"Прочитал заклинание в книжке про вечную жизнь. Вечная жизнь близким и богатая жизнь себе и им. В садике надо было убить ребенка, чтобы заклинание сбылось", — рассказал предполагаемый убийца.

С его слов следует, что заинтересовавшую его литературу он нашел в книжном магазине. Сколько времени прошло между прочтением заклинания и убийством, Поздеев не уточнил.

В детский сад "Сказка" 36-летний мужчина попал, представившись охране родителем ребенка. Он поднялся на второй этаж, побродил по коридору, зашел в спальню и с криками "Сатана! Сатана!" вонзил нож в горло мальчику. Задержали его на месте, он и не пытался скрыться.

"Не сбылось. Тюрьма", — признал протрезвевший Поздеев, лечившийся от наркотической и алкогольной зависимости.

Подозреваемого ждет психиатрическая экспертиза.