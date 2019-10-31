Хоккей. "Сибирь" одержала волевую победу в матче с ЦСКА

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сибирь" на домашнем льду в Новосибирске одержала волевую победу над московским ЦСКА со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).

У победителей встречи голами отметились Юусо Пуустинен и Владимир Первушин, забившие на 20-й и 32-й минутах соответственно, а у гостей единственную шайбу забросил Линден Вей, открывший счет в игре на последней минуте первого периода.

"Сибирь" одержала шестую победу кряду и с 32 очками занимает третье место в Восточной конференции, а ЦСКА, потерпевший второе поражение в последних пяти играх, расположился на первой строчке на Западе, имея в активе 37 очков.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ новосибирцы в воскресенье, 3 ноября, на выезде сыграют с магнитогорским "Металлургом", а армейцы днем ранее в Нур-Султане встретятся с "Барысом".