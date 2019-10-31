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31 октября 201918:40

"Спартак" – "Ростов". Стали известны стартовые составы команд

В матче 1/8 финала Кубка России по футболу московский "Спартак" дома сыграет с командой "Ростов". Тренерские штабы обеих команд определились со стартовыми составами на предстоящее противостояние.

"Спартак": Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Умяров, Крал, Понсе, Ларссон.

Запасные: Ребров, Ещенко, Рассказов, Гапонов, Джано, Гулиев, Мельгарехо, Игнатов, Шюррле, Тиль.

"Ростов": Песьяков, Логашов, Чистяков, Вилюш, Ведерников, Попов, Глебов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Саплинов, Сигурдарсон.

Запасные: Бабурин, Козлов, Чернов, Сигурдссон, Ионов, Байрамян, Ерёменко, Долгов, Шомуродов.

Напомним, матч "Спартак" – "Ростов" состоится в четверг, 31 октября, на поле "Открытие Арены" в Москве и начнется в 19:30 по местному времени. Победитель этого противостояния в четвертьфинале турнира сыграет со столичным ЦСКА.

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