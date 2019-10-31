Демонстранты в Гонконге ответили на запрет закрывать лицо масками для Хэллоуина

На улицы Гонконга 31 октября сотни человек вышли в костюмах и масках для Хэллоуина. Однако это была не праздничная акция, а протест.

Люди возмущены недавним постановлением правительства, которое запрещает во время массовых мероприятий скрывать лицо под маской, платком и даже краской.

Нарушившие запрет могут получить наказание в виде лишения свободы до года или же штраф в размере 25 тысяч гонконгских долларов (около 3,2 тысячи долларов США), передает РИА Новости.

31 октября противостояние между правоохранительными органами Гонконга и протестующими усилилось в районе Монкок. Там, как сообщили в полиции, демонстранты установили баррикады и подожгли их.

Для разгона демонстрантов в этом районе полиция применила слезоточивый газ и предупредили о готовности, в случае необходимости, применить необходимую минимальную силу.