Грабители в Москве отняли у водителя 10 миллионов рублей

Грабители на юге Москвы совершили разбойное нападение на водителя автомобиля, похитив 10 миллионов рублей.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе главного управления МВД по Москве.

Сообщается, что нападение произошло на 29-м километре МКАД в Западном Бирюлево у одного из автосалонов. Преступники заблокировали автомобиль, после этого несколько выстрелили в нее, предположительно, из травматического пистолета, разбили стекло и забрали сумку с крупной суммой денег.

Столичная полиция объявила план "Перехват", на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.