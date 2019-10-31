Демократы проголосовали за начало процедуры импичмента Трампу

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию о начале официальной процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.

Как передает телеканал "Россия 24", за принятие такого решения высказались 232 конгрессмена, которые представляют Демократическую партию, против него выступили лишь 196 парламентариев-республиканцев.

Поводом для данной процедуры послужил телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, выдержки из которого обнародовали два сотрудника американской разведки, обвинившие главу Белого дома в нарушении закона. Они утверждают, что Трамп пытался надавить на Зеленского, чтобы официальный Киев начал расследование против экс-вице-президента США Джо Байдена (Демократическая партия) по делу о коррупции.

Байден считается одним из политических соперников Трампа на президентских выборах 2020 года и потому демократы в Конгрессе весьма болезненно восприняли информацию сотрудников спецслужбы.

Сам Трамп весьма негативно отреагировал на информацию о переходе к публичной фазе процесса импичмента, написав на своей странице в Twitter, что это "величайшая охота на ведьм за всю американскую историю!"