Похитителей певца Авраама Руссо освободили от ответственности

Пресненский суд Москвы освободил от наказания фигурантов громкого уголовного дела, связанного с похищением певца Авраама Руссо. Это племянник бизнесмена Тельмана Исмаилова Заур Марданов, телохранитель Владимир Гусаков и предприниматель Эльяр Дамиров. Согласно материалам уголовного дела, преступление было совершено в январе 2004 года.

Тогда на тот момент владелец "Черкизона" Тельман Исмаилов обманом заманил поп-звезду в ресторан "Прага" в Москве. Там Руссо избили. В экзекуции принимали участие как раз Марданов, Гусаков и Дамиров, напоминает телеканал "Россия 24".

Исмаилов потребовал от Авраама Руссо отменить все свои концерты и договориться с ним о ведении эстрадной деятельности на его условия. После этого злоумышленники насильно затолкали певца в автомобиль и увезли в подмосковный дом Исмаилова, где удерживали в течение суток, пока Руссо не согласился выполнить требование. Примечательно, что заявление на своих обидчиков потерпевший подал только спустя 14 лет. Было возбуждено уголовное дело о похищении человека по части 2 статьи 126 Уголовного кодекса России.

30 октября 2019 года подсудимые освобождены от уголовной ответственности в связи с добровольным освобождением похищенного ими артиста. Похитителям грозило от 5 до 12 лет ареста.

Тельман Исмаилов объявлен в международный розыск. Его имя фигурирует в нескольких уголовных делах, в том числе об убийствах.