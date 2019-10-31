"Величайшая охота на ведьм": первый шаг к импичменту Трамп назвал темным днем политики США

"Величайшая охота на ведьм в американской истории". Это пока самый свежий из твитов Трампа. Он не о праздновании Хэллоуина. В День всех Святых, по мнению американского президента, в Конгрессе США не осталось ничего святого. То, как в Палате представителей голосовали "за" импичмент президента, чем-то напомнило шабаш. Им руководила неоднократно оскорбленная Трампом спикер Нэнси Пелоси. Правда, "чертом в табакерке" для пока еще хозяина Белого дома может стать не Нэнси Пелоси, а его же бывший ведущий советник по делам России и Европы. Накануне он покинул свой пост в администрации, а несколько часов назад дал показания. За или против 45-президента США?

Для принятия резолюции достаточно простого большинства голосов. И у инициировавших расследование по импичменту демократов, оно конечно, было. Их просто больше в палате представителей.

В зале заседаний идут слушания, а рядом с ним гуляют посетители Капитолия — гости, простые американцы, которые здесь на экскурсиях. К экранам страна не припала. Сегодняшнее голосование — это не импичмент и даже не его начало.

Палата представителей приняла не закон, а лишь резолюцию, которая детально расписывает расследование о возможном импичменте. Расследование теперь одобрено палатой представителей, и у администрации Трампа нет формальных оснований уклоняться от повесток или сотрудничества с конгрессом.

Расследование идет уже больше месяца, но резолюцию принимают только сейчас, возмущаются республиканцы. Они назвали сегодняшнее заседание — темным днем для американской политики, а расследование предвзятым.

"У демократов из комитета по разведке неестественная одержимость отменить результаты последних президентских выборов в нашей стране. Они говорили: Трамп русский шпион агент. Затем они говорили: Трамп отмывает деньги, уклоняется от налогов и в целом он — мошенник. Теперь же они решили, что комитету не нравится, как президент говорит с лидерами других стран", — перечисляет абсурдные, по его мнению, претензии к Трампу член Палаты представителей США от Калифорнии с 2003 года Девин Нуньес.

"Эта резолюция — не про Дональда Трампа. Эта резолюция — про каждого из нас, про нашу конституцию, про нашу страну. Я призываю своих коллег думать не только о текущем политическом давлении, оно пройдет. Пожалуйста, учтите серьезную ответственность за это решение для нашей страны", — предупреждает конгрессмен от штата Массачусетс Джим Макговерн.

Для наглядности некоторые к трибуне приносили плакаты — расследование за закрытыми дверями один из конгрессменов сравнил с политикой "закрытых кабинетов" времен СССР. В зале даже звучало предложение не на кнопки нажимать, а открыто поднимать руки — кто "за", кто "против".

"Я слышал сегодня, как сильно мои коллеги демократы хотят сделать это открытым процессом. И я бы очень хотел в это поверить, но после презентации резолюции они провели недели за закрытыми дверями. И сейчас они снова планируют проводить слушания в закрытом режиме. Если мы добиваемся прозрачности, то сделайте их открытыми, дайте членам конгресса расшифровки встреч, пустите внутрь СМИ, дайте нам возможность участвовать", — призывает член палаты представителей США от республиканцев, представляющий 5-й округ Аризоны Энди Биггз.

"Решение об импичменте еще не было принято, был лишь запрос на расследование, основанное на правде. Я не понимаю, почему республиканцы боятся правды? Когда наш президент говорит, что по второй статье конституции "я могу делать все что захочу" — это полное неповиновение разделению власти, которое прописано в нашей конституции", — напоминает Трампу спикер палаты Нэнси Пелоси.

График Трампа на сегодня как будто специально очистили от мероприятий. Никаких встреч. Он наверняка следил за трансляцией. Едва голосование закончилось, появился президентский твит.

"Величайшая охота на ведьм в истории Соединенных Штатов Америки", — написал Трамп в своем твите.

The Greatest Witch Hunt In American History! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 октября 2019 г.

Трамп запретил своим людям ходить по повесткам в конгресс. И это главная причина голосования. Кстати, когда оно шло, в Капитолий на допрос направлялся Тим Моррисон — президентский советник по вопросам России и Европы. Правда, похоже, советник бывший — он, по данным СМИ, написал заявление об отставке буквально накануне. Но в Белом доме осталось много тех, кому импичмент не по душе.

"Демократы хотят вынести вердикт, не дав администрации ни единого шанса на защиту. Это несправедливо, неконституционно и во всех отношениях не по-американски", — официально заявил Белый дом.

Сегодняшнее голосование — это еще своего рода проверка настроений конгрессменов: сколько колеблющихся? Оказалось, не все демократы за импичменты, а республиканцы — единодушно против. От президента однопартийцы не отвернулись, во всяком случае пока.