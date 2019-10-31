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Ситуация на Украине 11 минут назад

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31 октября 201921:31 Андрей Григорьев

Обещаний на 40 миллионов: генсек НАТО по-хозяйски прошелся по Киеву

Бушующий внутри США "Украинагейт" не отразится на возможностях Вашингтона влиять на Киев. Это подтверждает визит на Украину генсека НАТО. Йенс Столтенберг привез обещаний на 40 миллионов долларов. И на протяжении всего визита вел себя весьма по-хозяйски.

К приезду Столтенберга украинские националисты хотели сделать демонстративный жест — уничтожить памятный барельеф советскому маршалу Константину Жукову на стене Приморского военкомата, но генсек НАТО из Одессы уже переехал в Киев.

В Мариинском дворце его принимает Владимир Зеленский, и они оба участвуют в заседании комиссии "Украина — НАТО".

"Украина сейчас движется в сторону Евроатлантических принципов и стандартов. Но чтобы удовлетворить ожидания населения, нужен процесс реформ, абсолютно необходимый для процветания вашей страны и будущего членства в НАТО", — поучал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Перед Зеленским — табличка "президент", а перед Столтенбергом — "председатель". И непонятно, кто главнее. Генсек НАТО, закончив говорить, просто отключает микрофон.

"Sorry, but now me! Извините, но сейчас моя очередь!" – пытается напомнить о себе шестой президент Украины.

Все остальное время Зеленский украдкой улыбается кому-то и качает головой.

"Он устал", — объясняется за президента глава офиса президента Украины Андрей Богдан.

- А от чего? Можете объяснить природу его усталости?

"Это утомление от негатива. Очень много негатива на нас выливается из средств массовой информации. Он очень болезненно это воспринимает", — подчеркивает Андрей Богдан.

И вот, есть возможность сообщить позитивную информацию про ситуацию в Донбассе.

"Если все будет нормально, 4 ноября мы начнем разведение сил и в Петровском. Поэтому я не вижу никаких сомнений в том, что у нас пройдет встреча в нормандском формате, если все стороны хотят встретиться", — демонстрирует оптимистический настрой украинский президент Владимир Зеленский.

Но тут же снова о неприятном: приходится комментировать согласие Дании на строительство газопровода "Северный поток-2".

"Это не только вопрос энергетической безопасности, это вопрос геополитический. Поэтому я вам скажу открыто, что это усиливает Россию и ослабляет Европу. Будь моя воля, Дания никогда не согласилась бы", — расписывается в бессилии президент Украины Владимир Зеленский.

Дания — одна из основательниц НАТО. О ее поведении спрашивают и Столтенберга, но он буквально уходит от вопроса. С трибуны Верховной рады привычно покоряет депутатов стихами Шевченко — он их уже читал предыдущему составу, при предыдущем президенте.

"Страшно в кандалы ступать,
Умирать в неволе,
Еще хуже — спать, и спать,
Спать — на воле", — декламирует Столтенберг.

Эти строки в контексте стремления Украины в НАТО прозвучали двусмысленно, и Столтенберг попытался их объяснить.

"Вы не спите, вы поддерживаете свои ценности. Украина стоит за свое будущее, а НАТО стоит рядом с вами!" – добавляет после виршей Шевченко генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Точно не спал глава комитета по межпарламентскому сотрудничеству. Во время заседания он торговался с Алиной, услуги которой стоят сто долларов в час — экран телефона сфотографировали с балкона для прессы.

"Не-не-не-не-не. Эта погоня за телефонами — вещь очень сомнительная. И с моральной, и с правовой точки зрения", — отмахивается от вопросов журналистов про Алину председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, депутат фракции "Слуга народа" Богдан Яременко.

Теперь его во время трансляции все время держат в кадре — чтобы руки были видны!

"В Раде он не может удержаться, он проституток ищет. Он не имеет права быть лицом нашей страны на международной арене", — возмущается сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — за жизнь" в украинском парламенте Вадим Рабинович.

Теперь собираются оставить Яременко без должности, а то и вовсе — без депутатского мандата. Сегодня одного из коллег народных избранников — Ярослава Дубневича от партии Порошенко — лишили неприкосновенности и арестовали прямо в зале заседаний за крупные хищения.

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