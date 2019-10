Обещаний на 40 миллионов: генсек НАТО по-хозяйски прошелся по Киеву

Бушующий внутри США "Украинагейт" не отразится на возможностях Вашингтона влиять на Киев. Это подтверждает визит на Украину генсека НАТО. Йенс Столтенберг привез обещаний на 40 миллионов долларов. И на протяжении всего визита вел себя весьма по-хозяйски.

К приезду Столтенберга украинские националисты хотели сделать демонстративный жест — уничтожить памятный барельеф советскому маршалу Константину Жукову на стене Приморского военкомата, но генсек НАТО из Одессы уже переехал в Киев.

В Мариинском дворце его принимает Владимир Зеленский, и они оба участвуют в заседании комиссии "Украина — НАТО".

Перед Зеленским — табличка "президент", а перед Столтенбергом — "председатель". И непонятно, кто главнее. Генсек НАТО, закончив говорить, просто отключает микрофон.

"Sorry, but now me! Извините, но сейчас моя очередь!" – пытается напомнить о себе шестой президент Украины.