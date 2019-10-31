В России вступает запрет на отъем квартиры под видом залога на микрозаймы

С 1 ноября в России вступает запрет на выдачу микрозаймов под залог жилья. Это должно остановить волну квартирного рейдерства. И избавить рынок от мошенников, которые выдают быстрые деньги на кабальных условиях с единственной целью — завладеть чужими квадратными метрами. В Москве — сотни историй, когда обманутых заемщиков попросту выгоняли на улицу.

Дверь та же, обстановка — прежняя, но владелец совсем другой. Комнату ценой в три миллиона мать Марии потеряла из-за кредита в четыреста тысяч.

"Месяца три назад мы перебрались в эту квартиру, квартиру моей дочери", — говорит она.

Надежда Фроленко получила нужную сумму, когда подписала предварительный договор о продаже жилья. Хотя продавать ничего не собиралась.

"Если я не возвращаю эту сумму, то тогда уже окончательный договор продажи. А получилось, что в течении не двух лет, а через месяц практически, окончательный договор без моего участия был подписан", — пожаловалась женщина.

"Мы находимся в маленькой квартирке, которую я вынуждена снимать после того, как меня принудительно выселили приставы", — рассказала другая пострадавшая.

Наталья брала в банке кредит на лечение. Когда решила его рефинансировать, кто-то посоветовал "Центр займов триста шестьдесят пять".

"Договор у нас был заключен на год. Через два месяца я узнаю то, что моя квартира мне не принадлежит", сообщила Наталья Смельницкая, пострадавшая.

Из четырёхкомнатной квартиры Наталью с детьми выселяли по решению суда. А в "Центре займов триста шестьдесят пять" просто перестали отвечать на звонки.

Микрофинансовые организации, деятельность которых связана с недвижимостью, как правило, располагаются в бизнес-центрах, чтобы создавать видимость солидных и надёжных контор. Однако после первых же скандалов офис меняется. К примеру, здесь об МФО "Центр займов займов триста шестьдесят пять", лишившей квартир не одну семью, не напоминает уже вообще ничего.

С завтрашнего дня закон запрещает частным микрофинансовым организациям выдавать кредиты под залог жилья. За нарушение — исключат из реестра Центробанка.

"Если вы видите название организации, не поленитесь, зайдите в реестр Центрального банка, посмотрите, это организация, действительно, там или нет. Потому что организация могла быть исключена год назад", — посоветовал Эльман Мехтиев, председатель совета СРО "Микрофинансирование и развитие".

А это офис действующей микрофинансовой организации "Инвест Альянс". Несмотря на запрет, здесь по-прежнему готовы давать деньги под залог жилья. За сто тысяч в долг предлагаем трёхкомнатную квартиру. Кредиторы только рады.

"Обременение на вашей квартире будет висеть, пока вы это всё не оплатите", — пояснил один из сотрудников организации.

Схема явно противозаконная. Но микрофинансисты, скорее всего, уже в ближайшее время придумают и вполне легальную схему отъёма жилья.

"Это уже будет называться договор не залога, не займа, а договор дарения, оказания услуг", — считает Михаил Козлов, руководитель общественного Движения по защите прав заёмщиков.

Эксперты уверены: в договорах с микрофинансовыми организациями квартира вообще не должна фигурировать ни при каких обстоятельствах. Это единственный гарантированный способ её не потерять.