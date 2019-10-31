Команда Ковалевой представит Россию на чемпионате Европы по керлингу

В Сочи завершился отборочный турнир к чемпионату Европы 2019 года между женскими командами Алины Ковалевой и Анны Сидоровой. Серия продолжалась до четырех побед. Успех праздновала команда Ковалевой.

Именно она представит сборную России на европейском турнире. Помимо Ковалевой в ее составе выступят Галина Арсенькина, Анастасия Даньшина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

Напомним, что чемпионат Европы по керлингу 2019 года пройдет в шведском Хельсингборге с 16 по 23 ноября.