Хоккеисты "Динамо" дома оказались сильнее "Салавата Юлаева"

Московское "Динамо" продолжило свою победную серию в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против уфимского "Салавата Юлаева". Команда Владимира Крикунова добилась победы со счетом 4:1. Бело-голубые не проигрывают уже пять игр подряд.

За хозяев льда отличились Вячеслав Кулемин (17-я минута), Дмитрий Яшкин (24-я), Даниил Тарасов (37-я) и Игорь Полыгалов (39-я). Единственная шайба у гостей оказалась на счету Григория Панина (42-я).

"Динамо" набрало 31 очко и стало вторым в турнирной таблице Западной конференции. "Салават Юлаев" с 29 баллами остался пятым на Востоке.

В другой встрече дня ярославский "Локомотив" на выезде оказался сильнее "Йокерита" из Хельсинки со счетом 4:1.