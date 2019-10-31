Генерала милиции подозревают в организации убийства родственницы

Генерал-майора милиции в отставке задержали на Ставрополье по подозрению в подготовке заказного убийства родственницы из-за наследства.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в Следственном комитете России.

Отмечается, что речь идет о бывшем начальнике Западного управления МВД РФ на транспорте Александре Туривненко.

По версии следствия, выйдя в отставку и работая директором одного из санаториев Кисловодска, экс-милиционер решил убить гражданскую жену своего ранее умершего брата, чтобы завладеть собственностью. При этом он полагал, что отъему наследства, которое перешло его племяннику, мешает мать молодого человека.

В итоге генерал милиции попросил своего знакомого за миллион рублей убить женщину и дал ему 150 тысяч на покупку пистолета. Исполнитель сообщил о преступном замысле Туривененко в правоохранительные органы, после чего было инсценировано похищение и убийство женщины, проживающей в Петербурге.

В доказательство своих действий "киллер" продемонстрировал заказчику снимки, после этого в момент передачи денег за "работу" Туривненко был задержан.