Президент Сирии не верит в смерть главаря ИГ

Президент Сирии Башар Асад усомнился том, что американская операция по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади действительно имела место.

Как передает "Интерфакс", об этом Асад заявил в интервью сирийскому телевидению, подчеркнув, что Дамаск не имеет никакого отношения к действиям США.

27 октября американский президент Дональд Брамп сообщил о том, что аль-Багдади убит в Сирии в ходе специальной операции, поблагодарив Россию, Сирию, Турцию и Ирак за помощь.

31 октября британская телерадиокорпорация Би-би-си, ссылаясь на боевиков ИГ, проинформировала мировую общественность о том, что группировка ИГ

признала уничтожение аль-Багдади.

