Определились все четвертьфинальные пары Кубка России

31 октября состоялись оставшиеся встречи 1/8 финала Кубка России по футболу. По их итогам определились все четвертьфинальные пары турнира. Матчи за выход в полуфинал Кубка России пройдут 4 марта 2020 года.

В четвертьфиналах сыграют три представителя Футбольной национальной лиги – московское "Торпедо", ярославский "Шинник" и подмосковные "Химки". Остальные пять клубов из Российской премьер-лиги – грозненский "Ахмат", санкт-петербургский "Зенит", московские "Спартак" и ЦСКА, а также екатеринбургский "Урал".

Четвертьфинальные пары Кубка России выглядят следующим образом: ЦСКА – "Спартак", "Зенит" – "Ахмат", "Шинник" – "Урал" и "Торпедо" – "Химки".