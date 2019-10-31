Евролига. Баскетболисты "Химок" уступили "Црвене Звезде" в гостях

Подмосковные "Химки" не справились с сербской "Црвеной Звездой" в матче шестого тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Выездная встреча завершилась для российской команды поражением со счетом 78:90 (22:28, 19:22, 15:30, 22:10).

В составе проигравших самым результативным игроком стал Алексей Швед, набравший 14 очков. У сербов лучшим оказался Бориша Симанич с 18 баллами.

В следующем туре Евролиги "Химки" сыграют с питерским "Зенитом". Игра пройдет в Санкт-Петербурге 7 ноября.