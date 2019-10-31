В штате Индиана женщину, разводившую змей, нашли мертвой с питоном на шее

Женщину, которая разводила змей в штате Индиана, США, обнаружили мертвой с питоном, обвившимся вокруг ее шеи. О происшествии сообщает местный телеканал WLFI.

Как уточняется, полицейские города Оксфорд обнаружили мертвую 36-летнюю Лору Херст в своем доме. Вокруг шеи женщины обвился сетчатый питон длиной почти 2,5 метра, сообщает РИА Новости. Всего в доме удалось обнаружить порядка 140 змей.

По предварительным данным полиции, женщину убила рептилия.

Вскрытие, которое будет проведено в пятницу, 1 ноября, позволит уточнить причину смерти Лоры Херст.