ООН требует наказать полицейских Косова, избивших дипломата РФ Михаила Краснощекова

В ООН потребовали наказать полицейских Косова, избивших российского дипломата Михаила Краснощекова, а также провести тщательное расследование.

Комиссия ООН объявила арест дипломатов нарушением их иммунитета и не нашла каких-либо ошибок в их работе.

28 мая текущего года спецназ Косова вторгся в северные регионы, где компактно проживают сербы. Были задержаны десятки людей. Среди арестованных был и российский дипломат. Он получил тяжелые травмы головы и был госпитализирован, напоминает телеканал "Россия 24".