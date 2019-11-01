В Израиле показали документальный фильм "Помни Одессу. Не забудем! Не простим!"

В Тель-Авиве в Российском культурном центре показали документальный фильм "Помни Одессу. Не забудем! Не простим!" Его снял немецкий режиссер Вильгельм Домке-Шульц.

Лента рассказывает о трагических событиях 2 мая 2014 года в Одессе. Тогда радикалы заживо сожгли 48 человек — активистов "антимайдана", которые пытались укрыться в Доме профсоюзов.

Никто из виновных в гибели людей до сих пор не найден и не наказан, напоминает телеканал "Россия 24".