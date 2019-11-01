Дипмиссии Израиля за границей вернутся к работе 1 ноября

Дипломатические миссии Израиля по всему миру возобновят работу 1 ноября.

Ранее они объявили бессрочную забастовку из-за решения министерства финансов Израиля обложить налогом представительские расходы.

Суд ее остановил и обязал МИД договориться с минфином, сообщает телеканал "Россия 24".