Северная Корея подтвердила проведение испытаний РСЗО большого калибра

Корейская Народно-Демократическая Республика подтвердила проведение очередных испытательных стрельб реактивных систем залпового огня большого калибра днем в четверг, 31 октября. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Как отмечается, испытания проводила Академия оборонных наук КНДР, которая после завершения стрельб направила доклад об успешном результате лидеру Северной Кореи.

Ким Чен Ын поздравил ученых национальной обороны, "самоотверженно борющихся за развитие вооруженных сил самообороны и укрепление ее вооруженных сил", сообщает ТАСС.

Как отмечает ЦТАК, целью испытания реактивных систем залпового огня большого калибра была в том числе проверка способности РСЗО уничтожать сверхмощные группировки врага в обозначенной области при помощи внезапного удара из множества ракетных пусковых установок большого калибра.

Ранее 31 октября Комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что Северная Корея осуществила пуск двух снарядов в сторону Японского моря. По данным южнокорейских военных, снаряды, запущенные КНДР, пролетели порядка 370 километров на высоте 90 километров.