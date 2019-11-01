В городе Ковентри в Великобритании откроют площадь имени Сталинграда

В британском городе Ковентри появится Сталинградская площадь. Об этом заявила лорд-мэр города.

Открытие площади с парковой зоной состоится уже в ноябре, сообщает телеканал "Россия 24".

Событие приурочат к юбилею побратимских отношений между Ковентри и Волгоградом — их установили 75 лет назад.