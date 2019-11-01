В Москве готовятся к вручению национальной музыкальной премии "Виктория-2019"

В Москве идет подготовка к вручению национальной музыкальной премии "Виктория". Это российский аналог Grammy. Премия вручается за высшие достижения по итогам года.

В этот раз назовут лауреатов в 15 номинациях. Победителей определяют академики премии, в числе которых композиторы, артисты, музыкальные критики и продюсеры.

Среди учредителей премии — композитор Игорь Крутой, сообщает телеканал "Россия 24".