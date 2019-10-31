У берегов Кипра задержали лодку с 28 мигрантами-нелегалами

В четверг, 31 октября, Береговая охрана Республики Кипр задержала у юго-восточного побережья острова лодку с 28 мигрантами-нелегалами. Такие данные сообщило Кипрское информационное агентство, назвав данную операцию спасательной.

Как уточняется, лодку заметили напротив мыса Греко, который разделяет курорты Протарас и Айя-Напа. Из 28 мигрантов, находившихся на борту, девять оказались несовершеннолетними. О гражданстве задержанных ничего не сообщается.

Местные власти оказали мигрантам содействие и временно разместили их в рыбацком приюте "Айос-Николаос" в районе пляжа Золотой Берег на побережье Протараса, передает ТАСС.