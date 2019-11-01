Надаль вышел в четвертьфинал парижского Masters

Испанец Рафаэль Надаль обыграл в третьем круге теннисного турнира "Мастерс" в Париже швейцарца Станисласа Варвинку со счетом 6:4, 6:4 и вышел в четвертьфинал соревнований. Теннисисты провели на корте 1 час 27 минут.

Представитель Испании, посеянный на турнире под вторым номером, в следующем раунде сразится с французом Жо-Вильфридом Цонга.

Напомним, что призовой фонд соревнований в Париже превышает 5,2 миллиона евро.