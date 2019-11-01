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1 ноября 201906:00

Рубль в ноябре: рост уступит место стабильности?

Global Look Press

По оценкам ИАЦ "Альпари", в октябре укрепление российского рубля продолжилось, хотя не такими быстрыми темпами, как в сентябре. Так, за октябрь рубль по отношению к доллару подорожал на 2,1%, опустив "американца" ниже 64 рублей за доллар, а по отношению к евро "россиянин" тоже вырос, но не так сильно, как к доллару, только на 0,54%. Цена нефти в октябре показала довольно аналогичную динамику: баррель североморской смеси Brent за месяц прибавил в цене всего 1,76%, что трудно сравнивать с сентябрьским ралли. В конце октября валютные рынки всего мира находились в ожидании очередного, третьего в этом году, снижения процентной ставки в США, что и случилось 30 октября – ФРС снизила ставку по федеральным фондам еще на 25 базисных пунктов до 1,75-2%. Доллар в октябре на этих ожиданиях и особенно по факту решения Федрезерва продолжил дешеветь ко многим мировым валютам, но особенно к евро, курс которого в последней декаде октября вырос на новости об очередной отсрочке Brexit, на этот раз до конца января 2020 года.

Что ждет российский рубль в ноябре? Важно отметить, что ноябрь для рубля имеет ряд особенностей. Во-первых, 4 ноября в России отмечается День народного единства, и этот праздник является выходным днем, так что перед праздниками, как это нередко бывает, рубль может подешеветь с учетом краткосрочного спроса на валюту в связи с отдыхом за границей в праздничные дни. Во-вторых, в ноябре центральные банки не всегда проводят заседания по вопросам о процентной ставке, оставляя эти важные решения на декабрь. Так произойдет и в ноябре 2019 года: ни ФРС, ни Европейский Центральный Банк, ни Банк России в этом месяце проводить заседаний по процентным ставкам не будут. Таким образом, рубль в ноябре лишится ряда важных ориентиров, причем как негативных, так и позитивных.

Но уже 1 ноября следует обратить внимание на некоторые события, которые произойдут в еврозоне, отмечает заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова. Так, с 1 ноября ЕЦБ возобновит покупку финансовых активов на открытом рынке на сумму в 20 миллиардов евро в месяц, что необходимо в целях смягчения монетарной политики и недопущения дефляции в еврозоне. Кроме того, 1 ноября на пост руководителя ЕЦБ заступит Кристин Лагард, которая ранее возглавляла Международный валютный фонд. В принципе, ожидания нового ослабления монетарной политики и смена руководства Европейского центробанка могут ослабить евро, однако позитив, связанный с тем, что Brexit опять отложен и Великобритания уже с очень высокой вероятностью не выйдет из ЕС "без сделки", может перевесить факторы, способные ослабить евро.

6 ноября Росстат опубликует данные о годовой инфляции потребительских цен за октябрь. Мы ожидаем, что годовая инфляция в октябре замедлилась до 3,7-3,8%. Банк России в недавно обнародованном прогнозе сообщил, что ожидает замедления инфляции к концу текущего года даже до 3,2-3,7%, а Минэкономразвития достаточно давно прогнозировало замедление годовой инфляции осенью ниже 4%. Полагаем, что опубликованные данные по инфляции, если совпадут с оптимистичными прогнозами, станут драйверами укрепления рубля, причем прежде всего по отношению к доллару, а евро, скорее всего, в ноябре будет находиться под воздействием внутренних новостей из Евросоюза и еврозоны.

В середине ноября в Чили должен был состояться саммит государств Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), в котором принимают участие Россия, США и Китай. Однако в конце октября из-за политической нестабильности в стране власти Чили приняли решение отменить саммит. В принципе, отмена этого саммита могла бы оказаться чисто формальной, однако именно в ходе ноябрьского саммита АТЭС Китай и США ранее планировали подписать ожидаемое всем миром торговое соглашение, которое может положить конец затянувшемуся конфликту двух стран в области внешней торговли. На данный момент нет ясности относительно того, повлияет ли отмена саммита на достижение долгожданного соглашения между США и Китаем. В любом случае, в течение ноября эта история должна будет получить некое развитие, но мы считаем, что отсутствие и тем более отказ какой-либо из сторон от подписания соглашения может стать негативным фактором для валют развивающихся стран, включая рубль.

Мы ожидаем, что в ноябре, скорее всего, укрепление рубля при наступлении рисков может смениться стабильностью, то есть существенного роста или падения может не случиться. Курс доллара в предпоследнем месяце года прогнозируем в рамках 63-65,5 рубля, а евро – в интервале значений 69,8-73 рубля. Для физлиц в ноябре рекомендуем держать сбережения в евро и рублях напополам, доллар в этом ноябре представляется чуть менее предпочтительным, чем евро.

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