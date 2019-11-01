Экс-тренера "Спартака" Карреру сватают в "Удинезе"

Руководство итальянского клуба "Удинезе" приступило к поиску нового главного тренера команды. Нынешний наставник черно-белых Игор Тудор планирует уйти в отставку в самое ближайшее время. Одним из кандидатов на вакантное место является Массимо Каррера.

Как сообщает Sky Sport Italia, бывшему главному тренеру московского "Спартака" конкуренцию составят Франческо Гвидолин, Стефано Колантуоно, Паскуале Марино, а также Дженнаро Гаттузо.

В чемпионате Италии "Удинезе" с десятью очками после десяти матчей занимает 13-е место.