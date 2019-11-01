Олег Знарок: доволен, что "Спартак" набирает очки

Главный тренер московского "Спартака" Олег Знарок поделился мнением об игре своих подопечных в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против череповецкой "Северстали". По мнению наставника красно-белых, его команде еще много над чем надо работать.

"С "Северсталью" трудно играть, они показывают хорошую игру. Нам было сложно преодолевать их построения. Если бы у нас еще большинство работало, было бы легче. Много над чем надо работать. Доволен тем, что мы набираем очки", – цитирует Знарка официальный сайт "Спартака".

Напомним, что красно-белые по буллитам обыграли "Северсталь" со счетом 3:2, одержав шестую победу подряд в нынешнем сезоне.