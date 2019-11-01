Захарова прокомментировала призыв НАТО передать контроль над Крымом Киеву

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом, назвав его бессмысленным.

Как отметила дипломат, подобные заявления – просто сотрясание воздуха. И добавила, что всем хорошо известны реальность и позиции России по этому вопросу.

В заявлении комиссии Украина – НАТО, опубликованном ранее, говорилось, что Североатлантический альянс призывает Российскую Федерацию передать контроль над Крымом Киеву.

В Государственной Думе прокомментировали данное заявление, отметив, что Россия оценивает его как "откровенное вмешательство".

В Крыму также прокомментировали призыв НАТО, напоминает РИА Новости.