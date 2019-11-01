Римас Куртинайтис: "Химки" получили хороший урок от "Црвены Звезды"

Главный тренер подмосковных "Химок" Римас Куртинайтис прокомментировал поражение своей команды от "Црвены Звезды" в матче шестого тура регулярного сезона баскетбольной Евролиги. По словам литовского специалиста, соперник россиян показал очень хорошую игру.

"Сегодня не было никаких вопросов, кто сильнее. Соперник сыграл с энергией, оставив на площадке сердце. Некоторые наши игроки, видимо, слишком хорошо о себе подумали. Получили сегодня хороший урок от "Црвена звезда", – цитирует Куртинайтиса официальный сайт клуба.

Напомним, что в шестом туре баскетбольной Евролиги "Химки" в гостях уступили сербской команде со счетом 78:90.