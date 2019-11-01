Майк Помпео сообщил о введении новых санкций против Ирана

Соединенные Штаты Америки приняли решение о введении дополнительных санкций против Ирана, добавив в санкционные списки строительный сектор страны и материалы, которые могут быть использованы для ракетной и ядерной программ. Такие данные появились в сообщении государственного департамента США, распространенном в пятницу, 1 ноября.

Как объясняется, госсекретарь США Майк Помпео продолжает вводить ограничения на ядерную программу Ирана. Данное решение поможет сохранить наблюдение за программой, а также снизить риски распространения ядерного оружия, передает РИА Новости.

Под запрет попадает строительный сектор Ирана, так как он "прямо или косвенно контролируется Корпусом стражей Исламской революции". В связи с этим вводится запрет на поставку, продажу или передачу Ирану необработанных или полуобработанных металлов, угля, графита, а также программного обеспечения для этого сектора.

Под санкциями также будут четыре вида материалов (разновидности фольги, стальных труб и т.д.), которые, как считают США, могут использоваться в ракетной или ядерной программах.